محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: تداول رواد مواقع التوصل الاجتماعي برومو حلقة الفنانة شيرين عبد الوهاب ضمن برنامج "تخاريف"، والذي كشفت خلاله عن تعرضها للتحرش الجنسي. شيرين عبد الوهاب ليست الفنانة الأولى التي تكشف تعرضها للتحرش، فقد سبقتها فنانات أخريات بينهن رانيا يوسف وهالة صدقي وبشرى ويسرا اللوزي، وغيرهن: ونعرض لكم في التقرير التالي تصريحات فنانات عن تعرضهن للتحرش:

كانت هذه تفاصيل خبر قبل شيرين عبدالوهاب.. 6 فنانات كشفن عن تعرضهن للتحرش (فيديوهات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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