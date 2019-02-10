كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 فبراير 2019 05:53 مساءً - كشفت النجمة السورية صباح الجزائري، في حديث خاص لـ «الخليج 365 نت» أنها لن تشارك بالنسخة الأخرى من مسلسل «باب الحارة» والتي تقوم شركة «قبنض» بالتحضير لها خلال الفترة الحالية، وذلك عبر التجهيز لإنجاز الجزء العاشر من العمل، والذي سيكون من تأليف مروان قاووق، وإخراج محمد زهير رجب.

وقالت النجمة السورية صباح الجزائري في حديثها لـ «الخليج 365 نت»: لن أشارك في مسلسل «باب الحارة» إلا مع المنتج والمخرج بسام الملا؛ لأنه صاحب المشروع الأساسي، وكل ما يشاع عن مشاركتي بالنسخة الأخرى من العمل مجرد شائعة لا أكثر.

وعن مشاركة ابنتها «ترف» في مسلسل «ورد أسود» التي تؤدي أحد أدوار البطولة فيه، أكدت صباح أنها سعيدة لابنتها لتحقيق حلمها، وأنها تدعم خياراتها ورغبتها.

وكانت النجمة السورية صباح الجزائري قد بدأت موسمها بالمشاركة ببطولة مسلسل «شوارع الشام العتيقة» بالإضافة إلى مسلسل «سلاسل ذهب». كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 فبراير 2019 05:53 مساءً - كشفت النجمة السورية صباح الجزائري، في حديث خاص لـ «الخليج 365 نت» أنها لن تشارك بالنسخة الأخرى من مسلسل «باب الحارة» والتي تقوم شركة «قبنض» بالتحضير لها خلال الفترة الحالية، وذلك عبر التجهيز لإنجاز الجزء العاشر من العمل، والذي سيكون من تأليف مروان قاووق، وإخراج محمد زهير رجب.وقالت النجمة السورية صباح الجزائري في حديثها لـ «الخليج 365 نت»: لن أشارك في مسلسل «باب الحارة» إلا مع المنتج والمخرج بسام الملا؛ لأنه صاحب المشروع الأساسي، وكل ما يشاع عن مشاركتي بالنسخة الأخرى من العمل مجرد شائعة لا أكثر.وعن مشاركة ابنتها «ترف» في مسلسل «ورد أسود» التي تؤدي أحد أدوار البطولة فيه، أكدت صباح أنها سعيدة لابنتها لتحقيق حلمها، وأنها تدعم خياراتها ورغبتها.وكانت النجمة السورية صباح الجزائري قد بدأت موسمها بالمشاركة ببطولة مسلسل «شوارع الشام العتيقة» بالإضافة إلى مسلسل «سلاسل ذهب».

كانت هذه تفاصيل خبر صباح الجزائري لـ «الخليج 365 نت»: لن أعمل في باب الحارة إلا مع هذا الشخص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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