هذا هو الوجه الآخر لـ مريم أوزرلي وبيرغوزار كوريل ونسليهان أتاغول ونجمات تركيات أخريات خلف الكاميرا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 فبراير 2019 05:53 مساءً - يظن المعجبون أن الفنانات الشهيرات لا يجدن تدبير شؤون مطابخهن ومنازلهن،ويمقتن القيام بالأعمال المنزلية، لكن بعد متابعة الحسابات الشخصية للفنانات التركيات في "السوشيال ميديا" تبين لنا أنهن حين يدخلن منازلهن يخلعن ثوب النجومية والشهرة،ويرتدين "مريول" الطبخ ويقمن بحيوية وهمة عالية بكل واجباتهن كزوجات وأمهات، بل ولا يترددن أن ينشرن صورهن في المنزل وهن على طبيعتهن بدون أناقة مبالغ بها أو ماكياج بحساباتهن الشخصية في مواقع التواصل الإجتماعي.



"الخليج 365 التركية" رصدت لكم أبرز الفنانات التركيات اللواتي يبدين داخل منازلهن كأي أمهات وزوجات وربات بيوت عاديات.



فخورة بممارسة مهام ربة المنزل



فاجأت الممثلة التركية الألمانية مريم أوزرلي الشهيرة بالسلطانة هيام مرات عدة جمهورها بنشرها صوراً كثيرة لها بدون ماكياج وهي تكوي الملابس أو تمارس الرياضة أو الطبخ وهي ترتدي ملابس عادية أو رياضية بسيطة وزهيدة الثمن،وقد فاجأت جمهورها أكثر مؤخراً، بنشرها صورة لها وهي ترتدي نظارات طبية،وخلفها منشر الغسيل في داخل المنزل وليس في الخارج كما تفعل ربات المنازل العاديات من معجباتها وفانزها، في حساباتها الشخصية بالسوشيال ميديا.



وتتعلم ابنتها لارا من الآن تدبير المنزل والكي،حيث تشتري لها والدتها مريم أوزرلي ألعاب أدوات منزلية،مكوى وطاولة كيّ لعبة، تلعب بها لارا مقلدة أمها حين تكوي.



تستمتع بالطهي والأعمال المنزلية



تستمتع نسليهان أتاغول الشهيرة بنيهان حبيبة بوراك أوزجيفيت في المسلسل الرومانسي الشهير "الحب الأعمى" جداً بطهي أطباقها المفضلة فيه بنفسها،وتجيد إعداد وصفات عديدة لعجة البيض،والأومليت بالخضروات والجبن كأي شيف درجة أولى،وقد هزت السوشيال ميديا بتلقيها آلاف اللايكات لنشرها صورة لها بالمطبخ تعدّ عجة البيض بمهارة ومرح بدون ماكياج.



تظهر مهارتها بالمحاشي



حازت الممثلة التركية سعادات إيشيل إكسوي الشهيرة بالجارية صادقة في مسلسل "حريم السلطان" إعجاب متابعيها بعد نشرها صورة لها تحمل طنجرة بداخلها فليفلة ملونة محشية أعدتها بيديها،وتستعد لدخول المطبخ ووضعها على النار لتنضج بطريقتها الخاصة.



وتحرص سعادات أكسوي على القيام بواجباتها المنزلية بنفسها دون الإستعانة بإحدى مدبرات المنزل،وتهوى زرع أشتال الزينة المفضلة بنفسها في القوارير،وترتيب الرمل والسماد فيه لتعيش أطول فترة في شرفة منزلها وتقول في ذلك: أياً كان الذي تعمله،إعمله بإتقان وحب ومتعة.



تعلم ابنتها الطبخ وصنع الشوربة



تحرص الممثلة جيداء دوفنجي وهي أم لطفلين،على تعليم ابنتها ميليسا من زوجها الأول الطبخ وطريقة طهي شوربة الخضروات الخاصة بها وتؤكد: أن طبق الشوربة الخاص الذي تعده لذيذ جداً لهذا تريد أن تصنعه ابنتها ميليسا مثلها عندما تكبر. وتوصف جيداء دوفنجي من المحيطين بها أنها أم مثالية جداً.



تفاجىء زوجها بالاحتفال بعيد ميلاده



تقوم بيلين كاراهان الشهيرة بالسلطانة مريم في "حريم السلطان " بإعداد أطيب المأكولات والحلويات لعائلتها. وتفاجىء زوجها رجل الأعمال بدري جونتاي بالإحتفال بعيد ميلاده،وتعد له أحياناً كعكة عيد ميلاده من يديها،وتنشر صور أعياد ميلاده وميلادها وولديهما في "السوشيال ميديا" ليشاركها جمهورها سعادتها بأيامها العائلية التي لا تنسى.



تستريح بقضاء وقت كبير في منزلها



تفضل الممثلة الجميلة الواسعة الشعبية في العالم العربي نورغول يشلشاي الشهيرة بالسلطانة قسم في الموسم الثاني من مسلسل "السلطانة قسم"، البقاء وقت عطلتها الأسبوعية في منزلها ما بين الطهي والأعمال المنزلية وتصفح هاتفها النقال والقراءة.



تكرس معظم وقتها لتربية توأميها



تستمتع الممثلة التركية باشاك سايان الشهيرة بجيداء في "الأوراق المتساقطة" بفترة التفرغ كأم لتربية توأميها الصغيرين حيث منحتهما الأولوية على عملها في التمثيل،وباتت تركز اليوم أكثر على حياتها الخاصة،وعلى عملها الثاني الصحفي والأدبي ككاتبة رواية متميزة في تركيا.



تستمتع بخياطة ملابسها بنفسها



الممثلة التركية هوليا دارجان الشهيرة بالأم هايماه في المسلسل التاريخي الذائع الصيت والشهرة الواسع الشعبية "قيامة أرطغرل" ورغم انشغالها المنهك طوال 4 سنوات في تصوير أجزاء "قيامة أرطغرل" الأربعة، فإنها تحب خياطة أزيائها وأزياء بناتها بنفسها وقت فراغها،ولم تستعن يوماً بخياط آخر لبراعتها وموهبتها في التصميم والخياطة النسائية.



صممت له مكتبة خاصة في غرفة نومه



يتميز الزوجان الممثلة صدف إفجي والممثل كيفانش كاسابالي بالتسوق وبالرحلات الصيفية وبالإعتناء بإبنهما الوحيد جان وبمنزلهما معاً دائماً،ويعد زواجهما الأصدق والأنجح في الوسط الفني، حيث أن التوافق في الهوايات والميول بينهما كبير جداً، ولهما نفس الأصدقاء المشتركون تقريباً. وتكرس صدف أفجي وقتاً طويلا لتعزيز قدرات إبنها الدراسية،وتوجيهه نحو الثقافة فصممت له مكتبة خاصة في غرفة نومه.



تحبب ابنها بالقراءة



تعشق الممثلة آصلي تاندوغان الشهيرة بلمياء في "دقة قلب" واجباتها كأم تجاه إبنها الوحيد أطلس الذي أنجبته متأخرة بمنتصف الثلاثينيات وتحب أن تطعمه بنفسها،وتحببه بالقراءة عبر سرد حكاية قبل النوم كل ليلة،وعوّدته على اختيار قصصه الخيالية للأطفال بنفسه فتصطحبه معها إلى المكتبات،وتعلمه العزف على الآلات الموسيقية،وتشاركه العزف ما يمنحها إحساساً نادراً بالسعادة فقالت يوماً: السعادة الحقيقية تجدها المرأة في ممارسة الأمومة. وحفاظاً على صحة إبنها بدأت آصلي منذ ولادة إبنها أطلس في زراعة الخضروات والفاكهة العضوية في حديقة منزلها لضمان صحته وسلامته من الخضروات التي ترش بالكيماويات وتحقن بالهرمونات لتنضج قبل موسمها بأسابيع.



تزرع الخضروات بحديقة منزلها بأميركا



أما الممثلة التركية الشابة جيداء أتيش الشهيرة بهاندا عدوة هازال كايا في المسلسل الشبابي الرومانسي الشهير "فريحة" منذ تزوجت من رجل الأعمال الشاب بورا توبلوسوي ،وقبلت أن تسافر معه للإقامة فترة طويلة في الولايات المتحدة الأمريكية للعمل هناك،باتت تمضي وقتها في زراعة أشتال الخضروات والفواكه العضوية الخالية من الكيماويات والهرمونات في حديقة منزلها الفخم الأمريكي الطراز في ولاية فلوريدا الأمريكية.وشبه اعتزلت التمثيل .



خلف الكاميرا زوجة وأم مثالية



تعد بيرغوزار كوريل الشهيرة بعزيزة بطلة "أنت وطني" خلف الكاميرا امرأة حقيقية،وزوجة وأم مثالية جداً،فتشرف على طعام عائلتها بأسلوب صحي،وتشتري لهم الخضروات العضوية وتطبخها بنفسها،كما تعد الحلوى لعائلتها وكافة مأكولاتها بيديها حيث أخذت عن والدتها الممثلة هوليا دارجان حب المطبخ والطهي والحيوانات الأليفة. وأطرف شيء يحدث مع بيرغوزار،هو حب مرافقة إبنها علي لها في المطبخ خلال إعدادها وجبات الطعام له ولوالده الممثل خالد آرغنش. وأشهر وألذ طبق تعده بيديها: ورق العنب والكوب كيك والكوكيز والحلويات التركية. كما أن بيرغوزار كوريل معروفة بحبها للحيوانات الأليفة،ولديها كلاب وقطط كثيرة في منزلها حتى إنها جلبت بيتاً خاصاً للقطط ووضعته في حديقة منزلها حتى تعيش وتتكاثر،كما قادت حملة لتبني الكلاب المشردة ورعايتها في المنازل.

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