شاهد.. نبيلة عبيد تكشف سبب غيابها عن السينما

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كشفت الفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، عن سبب غيابها عن السينما، كاتبة:" أسعى دوماً للحفاظ على ما قدمته خلال مسيرتي
واضافت :" حافظت على استمراريتي في السينما المصرية من خلال الأفلام الجيدة التي قدمتها خلال مشواري الفني، وكلما عرض عليّ في الفترة الماضية لم يكن على نفس المستوى الذي قدمته من قبل، ولذلك اختار الغياب."
يذكر أن نبيلة عبيد تغيب عن جمهورها منذ آخر أعمالها "كيد النسا 2" عام 2012 الذي شاركت في بطولته مع فيفي عبده.
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أسعى دوماً للحفاظ على ما قدمته خلال مسيرتي الفنية ولذلك لا أقبل بأي عمل يعرض عليّ إلا إذا وجدته يناسب تاريخي ويضيف لي. حافظت على استمراريتي في السينما المصرية من خلال الأفلام الجيدة التي قدمتها خلال مشواري الفني، وكل ما عرض عليّ في الفترة الماضية لم يكن على نفس المستوى الذي قدمته من قبل، ولذلك اختار الغياب. #نبيلة_عبيد ❤️الفنية ولذلك لا أقبل بأي عمل يعرض عليّ إلا إذا وجدته يناسب تاريخي ويضيف لي. حافظت على استمراريتي في السينما المصرية من خلال الأفلام الجيدة التي قدمتها خلال مشواري الفني، وكل ما عرض عليّ في الفترة الماضية لم يكن على نفس المستوى الذي قدمته من قبل، ولذلك اختار الغياب. #نبيلة_عبيد ❤️
A post shared by Nabila Ebeid - نبيلة عبيد (@nabila_ebeid) on Feb 9, 2019 at 1:20pm PST
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