شاهد.. نبيلة عبيد تكشف سبب غيابها عن السينما

نبيلة عبيد

كتب - أحمد أيوب:

كشفت الفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، عن سبب غيابها عن السينما، كاتبة:" أسعى دوماً للحفاظ على ما قدمته خلال مسيرتي

الفنية ولذلك لا أقبل بأي عمل يعرض عليّ إلا إذا وجدته يناسب تاريخي ويضيف لي."

واضافت :" حافظت على استمراريتي في السينما المصرية من خلال الأفلام الجيدة التي قدمتها خلال مشواري الفني، وكل

ما عرض عليّ في الفترة الماضية لم يكن على نفس المستوى الذي قدمته من قبل، ولذلك اختار الغياب."

يذكر أن نبيلة عبيد تغيب عن جمهورها منذ آخر أعمالها "كيد النسا 2" عام 2012 الذي شاركت في بطولته مع فيفي عبده.