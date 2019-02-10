شاهد.. محمد منير يطرح خامس أغاني ألبومه الجديد

محمد منير كتب - أحمد أيوب: طرح المطرب محمد منير أحدث أغنياته بعنوان "أبعد عنيك عني"، وذلك عبر إحدى شركات الاتصالات الخاصة، تمهيدًا لطرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، خلال الأيام المقبلة. موقع الفيديوهات "يوتيوب"، خلال الأيام المقبلة. يذكر أن "أبعد عينيك عني" تعتبر خامس أغنيات ألبوم الكينج الجديد، الذي يحمل اسم "وطن"، حيث طرح أربع أغنيات خلال الفترة الماضية، وهى: "روح، أهل أول، لو باقي في عمري، طاق طاقية".

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