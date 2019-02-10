صورة ارشيفية كتب - أحمد أيوب: نشر المخرج طارق العريان، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة من البوستر الدعائى الأول لفيلمه السينمائى الجديد "أولاد رزق" الجزء الثانى، وعلق عليها كاتبًا: "قريبا". الثانى، وعلق عليها كاتبًا: "قريبا". يذكر ان انضم إلى الجزء الثاني الفنانان خالد الصاوى وباسم سمرة وهو بطولة عمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم ونسرين أمين ومحمد ممدوح.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. طارق العريان يزيح الستار عن البوستر الدعائي الأول لـ"أولاد رزق 2" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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