أخرهم شيرين عبدالوهاب.. فنانات كشفن عن تعرضهن للتحرش

تداول رواد مواقع التوصل الاجتماعي، برومو حلقة الفنانة شيرين عبد الوهاب ضمن برنامج "تخاريف"، والذي كشفت خلاله عن تعرضها للتحرش الجنسي.

وشيرين عبد الوهاب ليست الفنانة الأولى التي تكشف تعرضها للتحرش، فقد سبقتها فنانات أخريات بينهن رانيا يوسف وهالة صدقي وبشرى ويسرا اللوزي، وغيرهن:

وفي هذا التقرير ترصد "الوفد" لمتابعيها هؤلاء الفنانات :

وجاءت في المقدمه الفنانة رانيا يوسف، حيث كشفت عن تعرضها للتحرش خلال استضافتها ببرنامج "أنا وأنا" مع الإعلامية "سمر يسري" عبر فضائية ON E.

قائلة: "إنها تعرضت للتحرش في مكان عام، ولم تتمكن من الإمساك بالمتحرش لازدحام المكان، وطالبت الدولة باتخاذ إجراءات ضد المتحرشين".

وفي عام 2014 كشفت الفنانة يسرا اللوزي، خلال استضافتها في برنامج "معكم" على قناة "سي بي سي"، أنها تعرضت للتحرش أثناء سيرها في منطقة لإصلاح السيارات، بوسط البلد.

قائلة: "فوجئت برجل كبير في السن يتحرّش بي لفظيا، ورغم أنني حاولت تجاهله إلا أنه واصل كلامه، وهو ما استفزني، وأثار غضبي فكسرت فانوس سيارته بعد أن وجهت له ركلات بقدمه".

وصرحت الفنانة نجلاء بدر خلال استضافتها ببرنامج "أنا وأنا" عبر فضائية ON E، إنها تعرضت للتحرش من قبل ثلاث سيدات باسم الحب الرومانسي، ولكنها رفضت

هذه العلاقات.

وأضافت: "كانوا كلهم بيقولولي بنحبك"، ولم أوافق على ذلك فلم يتعرضن لي مرة أخرى.

وكشفت الفنانة هالة صدقي عن تعرضها للتحرش خلال لقائها مع الإعلامية رغدة شلهوب في برنامج "100 سؤال". وقالت: "خلال جنازة الفنانة الراحلة سناء جميل وجدت شخصا يقف خلفي بطريقة غريبة، فقمت بضربه على وجهه أمام الجميع".

أعربت الفنانة إنجي المقدم عن استيائها من زيادة معدلات التحرش بشكل كبير.

وقالت خلال استضافتها مع الإعلامية لميس الحديد ببرنامج "هنا العاصمة"، إنها من ضحايا التحرش الجنسي، في مراحل مختلفة من حياتها، منذ أن كانت طفلة ومرورا بالمرحلة الثانوية وصولا لدراستها بالجامعة الأمريكية.

وروت "إنجي" تجاربها القاسية مع التحرش الجنسي، منها" أن شخصا حاول التحرش بها على سلم العمارة التي تسكن فيها، لكنها تمكنت من الدفاع عن نفسها".