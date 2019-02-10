بالصور.. أحمد زاهر و نضال الشافعي يكشفان كواليس تصوير"زنزانة 7"

أحمد زاهر و نضال الشافعي

كتب - أحمد أيوب:

نشر الفنان أحمد زاهر، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، مجموعة صور من كواليس فيلمه الجديد " زنزانة 7" الذي يقوم بتصوير حاليًا.

وظهر "زاهر" في مجموعة من اللقطات المختلفة التي جمعته بالفنانة نضال

الشافعي في الكواليس، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

وتدور أحداث الفيلم حول صراع بين أحمد زاهر، ونضال الشافعي، وعلا غانم حيث يتواجد النجمان داخل السجن.



يذكر أن "زنزانة 7" من تأليف حسام موسى، ويشارك في بطولته علا غانم، ونضال الشافعي، ومدحت تيخة، وأحمد زاهر، وأحمد التهامي ومنة فضالي، وإيهاب فهمي، ومايا نصرى، وهو من إنتاج بلال صبري.