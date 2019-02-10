- 1/2
- 2/2
نشر الفنان أحمد زاهر، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، مجموعة صور من كواليس فيلمه الجديد " زنزانة 7" الذي يقوم بتصوير حاليًا.
وظهر "زاهر" في مجموعة من اللقطات المختلفة التي جمعته بالفنانة نضالالشافعي في الكواليس، ونالت الصور إعجاب الجمهور.
وتدور أحداث الفيلم حول صراع بين أحمد زاهر، ونضال الشافعي، وعلا غانم حيث يتواجد النجمان داخل السجن.
يذكر أن "زنزانة 7" من تأليف حسام موسى، ويشارك في بطولته علا غانم، ونضال الشافعي، ومدحت تيخة، وأحمد زاهر، وأحمد التهامي ومنة فضالي، وإيهاب فهمي، ومايا نصرى، وهو من إنتاج بلال صبري.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أحمد زاهر و نضال الشافعي يكشفان كواليس تصوير"زنزانة 7" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.