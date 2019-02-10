شاهد.. تعليق أحمد جمال الأول علي إحيائه ذكرى عبدالحليم حافظ في باريس

أحمد جمال

كتب - أحمد أيوب:

نشر المطرب أحمد جمال، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة من حفل إحياء ذكري المطرب المصري الراحل عبدالحليم حافظ العاصمة الفرنسية باريس، وعلق عليها: "الحمد لله على نجاح حفلتي في باريس، كانت أكتر من رائعة بفضل

الله وفضل وجودكم معايا، شرف كبير ليا أني أمثل مصر وخصوصًا إحياء ذكرى العندليب عبدالحليم حافظ".

وأضاف :"شكرًا لجميع الجاليات العربية على الحضور، الحفلة كانت ممتعة بيكم، وبعتذر للناس اللي

مقدرتش تلاقي تذاكر هنعوضها المرة الجاية".

يشار إلى أن أحمد جمال طرح مع بداية العام الجديد أغنية "توكلنا على الله" وهي من كلمات محمود عبدالله ومن ألحان مصطفي شوقي، وهي فكرة وتوزيع أمير محروس.