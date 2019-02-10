الأمير هاري وميجان ماركل يزوران المغرب لأول مرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد الأمير البريطاني هاري، حفيد الملكة إليزابيث، وزوجته الأمريكية ميجان ماركل، القيام بزيارة رسمية إلى المملكة المغربية، بناء على طلب من الحكومة البريطانية لأجل دعم جهود تعليم الفتيات وتمكين الشباب.

قصر كنغينستون، أعلن عن زيارة رسمية سيقوم بها ميجان وهاري، دوق ودوقة “ساسكس”، إلى المغرب.

العائلة الملكية البريطانية، أصدرت بيانا بشأن الزيارة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” جاء فيه: إن الزيارة المقبلة لدوق ودوقة “ساسكس” إلى المملكة المغربية ستكون في الفترة الممتدة بين 23 و25 فبراير الجاري.. وسيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للزيارة في الوقت المناسب.

صحيفة “تليجراف” ذكرت أن ميجان ماركل - التي تنتظر مولودها الأول - ستسافر لأن إرشادات الصحة البريطانية تتيح للنساء أن يركبن الطائرة قبل موعد الولادة بفترة وجيزة.

الصحيفة نقلت عن مقرب من العائلة الملكية قوله: إن دوقة “ساسكس” تنعم بصحة جيدة، موضحا أن ميجان ماركل ستكون في الشهر السابع من الحمل عند سفرها المرتقب إلى المغرب.

الأمير هاري وزوجته سيسافران على متن طائرة تجارية، ورفض قصر كنغينستون توضيح ما إذا كان طاقم طبي سيرافق الزوجين أثناء رحلتهما إلى المغرب.. وتضم الزيارة برنامجا حافلا، إذ سيتلقيان قادة البلاد فضلا عن زيارة بعض المعالم السياحية الشهيرة.