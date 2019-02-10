الإعلامية بسمة وهبة تنجو من محاولة قتل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الإعلامية المصرية بسمة وهبة عن تعرضها لمحاولة قتل، بعد أن قام عامل حديقة منزلها، الأوغندي الجنسية، باقتحام غرفة نومها مستغلًا سفر زوجها.

بسمة روت تفاصيل الواقعة حيث قالت إنها شعرت خلال نومها بتسلل العامل إلى غرفتها وسرقته خاتمها الألماس، فتعاملت مع الأمر بهدوء، ونجخت في إخفاء رعبها الشديد، حيث وجدته يحمل كوب مصنوع من الفخار كان ينوي أن يضربها به ولكنها سألته بهدوء عن سبب تواجده في غرفتها فقال لها أنه كان يريد أن يقدم لها كوب من الشاي، فطلبت منه الإنصراف لإستكمال نومها.

وأضافت فور خروجه من غرفتها استغاثت بسمة بجيرانها من خلال الاتصال بهم، والذين قاموا بإبلاغ الشرطة والتي جاءت على الفور وألقت القبض على العامل، وبالفعل اعترف العامل بتخطيطه لسرقة مجوهرات الإعلامية المصرية والاعتداء عليها بالضرب بعد استيقاظها، إلا أنها نجحت في التعامل معه بذكاء.

يذكر أن الإعلامية بسمة وهبة كانت قد سافرت مؤخرا إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة هناك، ونشرت صورة لها من الأراضي المقدسة مع عدد من صديقاتها، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت عليها بقولها: “احلي مكان لتجمع الأحبه ف طاعه الله”.