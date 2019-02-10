محمد صلاح يتخلى عن لحيته ويظهر بلوك جديد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ النجم المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى جمهورة بـ”لوك جديد”.

صلاح نشر صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك” بدون لحية للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

من جانبه قام زميله في نادي ليفربلو النجم ديان لوفرين، بنشر صورة معه بعد تخليه عن لحيته وكتب معلقا عليها يقول:”محمد صلاح قد ذهب، لذلك أنا أمتلك صديقًا جديدًا”.

وكان محمد صلاح قد سجل هدفاً فى فوز ليفربول على بورنموث بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى 17 متفوقاً بفارق “هدفين” على أوباميانج لاعب أرسنال و3 أهداف على هارى كين قائد توتنهام وسيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي.

وتم اختيار محمد صلاح أفضل لاعب في مباراة ليفربول وبورنموث من موقع “هوسكورد” العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم.

وحصل محمد صلاح على 8.4 – 10 في التقييم الذي أعده الموقع عن مستويات لاعبي ليفربول وبورنموث في المباراة، وهو التقييم الذي لم يحصل عليه أي لاعب أخر من لاعبي الفريقين.