بعد 35 عام على «تزوير في أوراق رسمية».. لقاء حار بين إيمان البحر درويش وهشام سليم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعدر مرور 35 عاما على اشتراكهما سويا في فيلم “تزوير في أوراق رسمية، التقى الفنان المصري إيمان البحر درويش بالفنان هشام سليم، خلال حضورهما حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية.

اللقاء بين إيمان البحر وهشام سليم كان حارا جدا، حيث التقطت الكاميرات عدد من الصور لهما وهما يتعانقان بشدة، فيما قام إيمان البحر درويش بتقبيل رأس هشام سليم، ومازحه قائلا: “محدش عارف مين ابن ميرفت أمين فى فيلم (تزوير فى أوراق رسمية) حتى الآن”.

يذكر أن إيمان البحر درويش وهشام سليم كانا قد شاركا سويا في فيلم “تزوير في أوراق رسمية” إلى جانب الفنان محمود عبدالعزيز، والفنانة ميرفت أمين، والذي عرض عام 1984، وهو من إخراج يحيى العلمي.

وتدور أحداث الفيلم جول دولت (ميرفت أمين) التي تعاني في حياتها مع زوجها كامل (محمود عبد العزيز) من عدم القدرة على الإنجاب، وهو ما يدفع كامل للزوا من امرأة أخرى دون علمها، وتشاء الأقدار أن تحمل دولت وعندما تذهب لإبلاغ كامل تكتشف زواجه بأخرى التي تكون هي الأخرى حامل، تضع الأثنتان مولوديهما في يوم واحد، وتتوفى الزوجة الثانية بعد الوضع مباشرة فيسجل كامل المولودين باسم زوجته الأولى على إنهما توأم دون علمها وحتى لا تعلم أيهما ابنها الحقيقى فلا تفرق بينهما في المعاملة.

تظل دولت طوال الفيلم تحاول أن تعرف أيهما أبنها ولا يمكنها، حتى يكبرا ويصبحا شابان، أحمد (هشام سليم) يصبح طياراً ومحمود (إيمان البحر درويش) يصبح مهندساً، وفي يوم من الأيام يتعرض أحمد لحادث تؤدى إلى وفاته، وفي هذه اللحظة يسألها كامل إن كانت تود أن تعرف أيهما أبنها الحقيقى فترفض أن تعرف حتى لا تفجع في وفاة ابنها أو أن يكون لديها أمل في أن يكون ابنها الحقيقي هو الذي على قيد الحياة.