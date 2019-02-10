تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج بعد اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر قاضي المعارضات ببمحكمة جنح مدينة نصر، بتجديد حبس الفنانتين منى فاروق، وشيما الحاج، في التهم الموجهة إليهما بعد انتشار الفيديو الفاضح لهما.

وقرر القاضي حبسهما لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وغادرت المتهمتان مقر المحكمة بعد انتهاء الجلسة، داخل سيارة شرطة تؤمنها عناصر الشرطة النسائية.

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكابهما فعل فاضح، وجاء ذلك على خلفية تداول فيديو إباحي لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونسبت النيابة للمتهمتين تهمة التحريض على الفسق، والإعلان عن طريق إحدى وسائل الإنترنت، طبقا لنص المادة 14 من قانون الإعلام لسنة 1966.

يذكر أن منى فاروق وشيما الحاج اعترفتا أنهما كانتا في الفيديو الإباحي المنتشر، وذلك بعدما غرر بهما المخرج خالد يوسف، وجاء في التحقيقات معهما بأن واحدة منهما قالت: «أنتم مسكتم بنا فقط؟ خالد يوسف معروف أنه لا يعطي أي دور لفنانة إلا بعدما يقيم معها علاقة جنسية ويصورها فيديو، فهو مصاب بمرض بتصوير نفسه».

كما دلت الفنانتان على مقر تصوير الفيديو وهي شقة مملوكة للمخرج خالد يوسف بشارع البترول في ميدان لبنان بالمهندسين.