راندا البحيري وأنوثة متوحشة في الجيم.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية راندا البحيري، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصور لها من داخل الجيم خلال خضوعها لتمارين قاسية.
راندا البحيري، ظهرت خلال الصور وهي تمارس رياضة الملاكمة وكذلك رياضة تنطيط الحبل، وتساءل متابعيها عن سر اتجاهها لهذا النوع الثقيل من الرياضة رغم امتلاكها قوام جيد وغير ممتلئ.
وكانت راندا البحيري، قد حققت في الأيام الماضية نجاحًا كبيرًا من خلال دورها في الجزء الثاني من مسلسل «الأب الروحي»، وخاصة مشهد موتها، الذي شاركت به مع الفنان محمد محمود عبدالعزيز، وقالت راندا إن المخرج ظن أنها قد غرقت بالفعل، وأنها سببت الفزع للحضور.
المسلسل يشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، سوسن بدر، دنيا عبدالعزيز، محمود الجندي، محمد رياض، عبير صبري، وفاء سالم، إيهاب فهمي، محمد عز، عمرو صحصاح، من تأليف هاني سرحان، إخراج تامر حمزة.
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