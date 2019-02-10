نيللي كريم مع النجمات في مخيمات اللاجئين.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية نيللي كريم، في حملة تحدي السنة الجديدة، والذي أطلقتها المفوّضية العليا للاجئين UNHCR في لبنان، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

كما انضمّت الإعلاميتان زينة يازجي، ومهيرة عبدالعزيز، إلى نيللي كريم، وشيماء سبت، في زيارةٍ ميدانية إلى أحد مخيّمات اللجوء في البقاع اللبناني، لتسليط الضوء على معاناة اللاجئين السوريين الذين يعيشون في المخيمات العشوائية هناك، وخصوصاً الأضرار التي لحقت بهم بسبب العواصف التي ضربت لبنان أخيرًا.

وتأتي زيارة النجمات للمخيمات في مهمة إنسانية لحثّ المجتمع على التبرّع للاجئين، و انضمّت في اليوم الثاني من الحملة، الإعلامية وخبيرة التجميل جويل ماردينيان.

وعلّقت مهيرة عبدالعزيز على هذه الزيارة بالقول: «لما تفكر تتبرع... فكّر كيف ممكن تساعد ولو واحد من هالأشخاص وتغيّرله حياته».

من ناحية أخرى، تتسعد نيللي كريم، للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل مع إنتاج العدل جروب، وهو من تأليف عمرو الدالي، وأحمد وائل، وإخراج أحمد مدحت، وسيكون بعيدا عن النكد تماما، وبه الكثير من الكوميديا والمغامرات.

وكان آخر أعمالها مسلسل «اختفاء»، والذي عرض في رمضان الماضي، من تأليف أيمن مدحت، وإخراج أحمد مدحت ،وإنتاج شركة «العدل جروب» وشاركها البطولة هشام سليم، وبسمة، ومحمد علاء