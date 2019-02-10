وفاة والد الفنانة هدى سعد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي أمس السبت 9 فبراير والد الفنانة المغربية هدى سعد، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة.

وأعلنت هدى خبر الوفاة عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، قائلة: «ربّي قد سكن أبي أعلى مراتب قلبي فأسكنه أعلى مراتب جنّتك ..... رحمك الله يا سندي».

وحرص الفنان المغربي سعد لمجرد، على مواساتها في فقيدها وقال عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»: «الله يجعل محبتو صبر اختي هدى سعد انا لله وانا اليه راجعون».

يذكر أن هدى سعد احترفت الغناء منذ طفولتها، وانضمت في عام 2008 لبرنامج تلفزيوني عربي موسيقي ضخم”إكس فاكتور لبنان” في نسخته الثانية، وخروجها من المسابقة كان مبكراً لكنها جذبت اهتمام صاحب شركة روتانا، سليم الهندي.

وفي عام 2009 أنتجت روتانا ألبومها الأول «ارتحت»، و قد لحنت وكتبت مجموعة أغانيها وحققت نجاحاً باهرً ومن بين أغانيها: متفكرنيش، بغيتو ولا كرهتو، ماصدق، طمني عليك.