أحلام: أنا أول مطربة عربية تطرح علامة مكياج عالمية باسمها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام عن طرحها لماركة مكياج عالمية باسمها قريبًا، مؤكدة أنها ستكون بذلك أول فنانة عربية تطرح علامة مكياج عالمي يحمل اسمها.

وكتبت، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام": "أول مطربة عربية سيكون اسمهًا عالمياً في عالم المكياج وماركه تحمل اسمها.. تابعوني على هذا الحساب @ahlamcosmetics الجديد.. قريبًا.. لا أستطيع الانتظار".

وسبق أن شارك الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" سالم الهندي، متابعيه عبر إنستغرام، بمقطع فيديو جمعه بالفنانة الإماراتية أحلام، معلنًا فيه عن تعاون الشركة معها في عدة نشاطات فنية خلال الفترة المقبلة.

وأكد سالم، إجراء نقاشات رسمية مع أحلام تمهيدًا لعودتها لأحضان "روتانا" بعد غياب استمر فترة طويلة.

وكانت أحلام تعرضت إلى أزمة صحية، دخلت على إثرها المستشفى، وهو ما أعلنت عنه في وقت سابق، عبر "سناب شات"؛ إذ نشرت صورة ليدها وعليها أسوارة المستشفى، بها تاريخ دخولها، ولم تكشف عن السبب.

ومن الجدير بالذكر أن الفنانة الإماراتية أحلام طرحت أحدث أعمالها الغنائية عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي تحمل اسم "أبرحل"، وهي أغنية باللهجة الخليجية.