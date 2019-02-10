شكرا لقرائتكم خطبة جنيفر لورنس لصديقها مدير المعرض الفني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت وسائل إعلام إنه تمت خطبة النجمة الحائزة جائزة أوسكار، جنيفر لورنس، وصديقها كوك ماروني، وهو مدير معرض للأعمال الفنية.

وذكرت مجلة بيبول على موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء أن وكيلاً عن لورنس، إحدى أشهر نجمات السينما في العالم، أكد خطبتها وماروني البالغ من العمر 34 عاماً.

وقال موقع بيدج سيكس الذي يتناول أخبار المشاهير إن لورنس شوهدت وهي ترتدي "خاتماً كبيراً"، وتستمتع بما يبدو أنه حفل عشاء مع ماروني في مطعم فرنسي بنيويورك في الآونة الأخيرة.

وحصلت لورنس على جائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم الرومانسي الكوميدي "المعالجة بالسعادة" (سيلفر لينينجز بلايبوك). وتشتهر أيضا بدور كاتنيس إيفردين في سلسلة أفلام "ألعاب الجوع" (هانجر جيمز)، كما حصلت على ثلاثة ترشيحات أخرى للأوسكار.

وقالت صحيفة (يو.إس.إيه توداي) إن ماروني هو مدير معرض للأعمال الفنية في صالة جليدستون بنيويورك.

وحتى وقت مبكر من صباح الأربعاء لم يتسن الحصول على تعليق من مدير أعمال لورنس أو المتحدث باسم شركة العلاقات العامة التي تدير أعمالها كما لم يرد معرض ماروني على المكالمات الهاتفية، وفق "رويترز".

كما لم يُعلن بعد موعد للزواج.