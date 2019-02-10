شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تقدم عروض أكروبات بالسيرك فى "حملة فرعون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت روبى تصوير مشاهد السيرك، أمس السبت ولمدة يومين، ضمن أحداث فيلم "حملة فرعون" والذى تجسد خلاله شخصية مقدمة عروض أكروبات.

الفيلم بطولة عمرو سعد وروبى ومحمد لطفى ومحمود عبدالمغنى، وعن قصة العظماء السبعة التى قدمها الزعيم عادل إمام فى فيلم "شمس الزناتى" من إخراج رؤوف عبدالعزيز.

من ناحية أخرى، روبى يعرض لها حاليا مسلسل "أهو ده اللى صار" على شاشة ON E، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حاتم على، بطولة محمد فراج وأحمد داوود وأروى جودة وسوسن بدر وعلى الطيب وهشام إسماعيل ومحمود البزاوى وهبة عبد الغنى وإلهام عبد البديع و عماد إسماعيل وعدد كبير من النجوم.

المسلسل تدور أحداثه فى مائة عام حول قصة حب تحكى تاريخ مصر والإسكندرية من خلال شخصيات على بحر وأصداف ونادرة وخديجة هانم ويوسف نوار عبر قرن من الزمان نرى ما الذى صار بين العشاق، وتم التصوير فى عدة مواقع تصوير على مدار ستة أشهر كاملة.