شاهد: مفاجأة غير متوقعة للفنانة الكويتية فرح الهادي من زوجها عقيل الرئيسي في عيد ميلادها

مفاجأة سعيدة كانت في انتظار الفنانة الكويتية فرح الهادي في عيد ميلادها ، ورغم أنها اضطرت إلى السفر لنيويورك في يوم عيد ميلادها إلا أن زوجها الفنان الكويتي عقيل الرئيسي قد قرر أن يرسل هديتها إليها من خلال وضعها في حقيبة سفرها وهي عبارة عن إسورة رقيقة مرصعة بالألماس.

وشاركت الفنانة الكويتية، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو، عبر حسابها في سناب شات، تستعرض من خلاله هدية زوجها، الفنان الكويتيّ، لها بمناسبة عيد ميلادها.

وأعربتْ فرح، عن سعادتها الغامرة بهذه الهدية، مشيرةً، إلى أنّها كانت تتمنّى أنْ يكون زوجها بصحبتها في هذا اليوم، خاصّة أنّ هذه المرّة الأولى، التي لا يكون بصحبتها في يوم ميلادها، وذلك بسبب اختيار إحدى شركات التجميل لها، لعام ٢٠٢٠ لعمل حملة باسمها.

ووجّه عقيل رسالة لزوجته، بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابه الرسميّ على موقع “إنستغرام”، قائلاً: “كل عام وأنتي معاي يا زوجتي وصديقتي وكل شي فخور فيكي سعيد بنجاحاتك سعيد انك إنسانة مشغولة في زوجك وشغلك وحياتنا سعيد إنك إنسانة طموحة، سعيد بسعادتك سعيد إنك زوجتي بديتي من الصفر وتعبتي والحين أشوفك عالمية”.

ومن جانبها كتبتْ فرح، عبر حسابها الرسميّ في إنستغرام: “حق نفسي هالهدية وأول إنجاز في يوم ميلادي.. حمرتي مع ماك.. ما تتخيلون شكثر مستانسة ومتحمسة حق أقوى تعامل مع أحلى براند عالمي”.

وتابعتْ: “شكراً ماك على ثقتكم فيني ولأنكم اخترتوني لسنة 2020.. شكراً زوجي على وقفتك معاي وسندك لي.. شكراً متابعيني على وجودكم معاي في كل فرحة ونجاح وإنجاز.. والقادم أجمل”.