صرح حسين بكار محامي الفنانتين المصريتين منى فاروق وشيما الحاج، المتورطتين في الفضيحة المعروفة إعلاميًّا بـ”الفيديوهات الإباحية”، في تصريحات تلفزيونية مساء السبت، إنه غير صحيح ما تم تداوله بشأن القبض على فتاة ثالثة في القضية ذاتها، لافتًا إلى أنه يأمل في الحصول على براءة الفنانتين من المحكمة.
وأضاف بكار ردًّا على الإعلامي سعيد حساسين: “نعم، هما تصليان الفجر حاضرًا، وتدعوان على من قام بتسريب الفيديوهات”.
وتابع: “بالتأكيد لم يكن لأي منهما ضلع في تسريب الفيديو، لأننا متضررون كليًّا من هذا الأمر، فكيف نسربه إذًا؟”.
وأردف: “سيتم عرض منى وشيما على النيابة اليوم الأحد، للنظر في مسألة تجديد حبسهما أو إخلاء سبيلهما”.
وأكدت الفنانتان أنهما تزوجتا عرفيًّا من المخرج المعروف، حيث طلب الأخير منهما ممارسة الشذوذ الجنسي، وتنفيذ كل طلباته حتى تنالا الشهرة والنجومية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. محامي شيما ومنى فاروق: بيدعوا على مسرب الفيديو الفاضح وهما بيصلوا الفجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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