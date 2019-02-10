الصياد.. فيلم جديد للمخرج الإماراتي فهد عزو

المخرج الإماراتي فهد عزو

يصور المخرج الإماراتى، فهد عزو، فيلما سينمائيا جديدا بعنوان "الصياد"، وتدور أحداث القصة الخيالية حول كرة تسقط من مركبة فضائية في منطقة صحراوية بالإمارات، يسعى الجميع إلى البحث عنها من هؤلاء "الصياد" الذي يصادف أحداثا مثيرة في مراحل الفيلم المختلفة.

قصة الفيلم مستوحاة من سلسلة أفلام The Predator التي صدرت في عام 1988، ومستمرة

إلى الآن، والمخرج فهد عزو نظرا لإعجابه بهذه الأعمال فقد قام بهذا العمل المتواضع وحبا للسلسلة.

للمخرج فهد عزو العديد من الأفلام منها، سلسلة أفلام الذيب الأكشن، فيلم الليلة الآخيرة "رعب"، فيلم نور - الغموض، فيلم توعوي، صندوق جدتي "رعب".

ومن ضمن خططه المستقبلية عمل أفلام هوليودية على الطريقة العربية بدا من فلم الصياد، وضمن مقولته (نحن لا نستطيع الذهاب إلى هولييود.. فلنحضر هوليود إلى هنا)، ومن أفلامه القادمة الصياد، عودة الوطواط، والصياد ضد الوطواط.

والمدة الزمنية لهذه الأفلام تكون في حدود نصف ساعة أو ساعة، وميزانية هذه الأفلام ليست مبالغ ضخمة، ولكن لا توجد ميزانية محددة لهذه الافلام، وميزانية عودة الوطواط التي سيبدأ العمل بها مستقبلا ستكلف مبلغا معقولا نسبة لأفلام هوليود.

