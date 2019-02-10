شاهد.. هاني رمزي يسترجع ذكرياته مع الزعيم عادل إمام

عادل إمامكتبت - إيمان العوضي :
شارك الفنان هاني رمزي جمهوره بصورة قديمة، جمعته والنجم الكوميدي عادل إمام، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ظهر هاني رمزي في الصورة برفقة الزعيم من إحدىالسهرات القديمة التي جمعتهما، وعلق قائلًا: "مع الزعيم عادل إمام ربنا يديله الصحة وتدوم إبتسامته وخفه دمه.. الفن الجميل"، وحازت الصورة على إعجاب متابعيه ووصفوهما
يذكر أن الفنان عادل إمام يقوم حاليًا بتصوير مسلسل "فالنتينو"، للمشاركة به في موسم دراما رمضان 2019، ويشاركه في العمل كل من محمد الكيلاني، رانيا محمود ياسين، بدرية طلبة، إلهام عبدالبديع، دلال عبدالعزيز، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.
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