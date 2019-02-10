شاهد.. مريم أوزيرلي بطلة حريم السلطان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

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أحتفلت الممثلة التركية مريم أوزرلي الشهيرة بـ"السلطانة هُيام" بطلة مسلسل حريم السلطان بعيد ميلاد ابنتها لارا، وشاركت متابعيها بصورة للصغيرة من الحفل، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
تألقت لارا في الصورة بإطلالة ملائكية حيث ارتدت فستان رقيق منفوش من الدانتيل وبدت سعيده في يومها المميز، وعلقت مريم قائلة: "عيد ميلاد سعيد لطفلتي الأولي والوحيدة.. أحبك كثيرًا".
جدير بالذكر أن الطفلة لارا هي ابنه مريم أوزيرلي من حبيبها رجل الأعمال التركي السابق جان أطاش، وانفصلت عنه في شهور حملها الأخيرة دون ابداء أسباب، لكن تداول الكثيرون أن سبب الإنفصال هو استغلالها في النصب علي بعض الأشخاص بمبالغ كبيرة ثم هرب للمكسيك.
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