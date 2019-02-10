شكرا لقرائتكم خبر عن "ياليالي" أغنية يمنية تجاوزت شهرتها العرب ووصلت إلى إسرائيل .. فيديو والان مع التفاصيل

وصل صدى الأغنية اليمنية (يا ليالي يا ليالي) للفنان الشاب صلاح الأخفش إلى إسرائيل بعد أن أكتسحت الساحة الفنية العربية وتحديداً شبه الجزيرة العربية وصولاً إلى العراق .

وظهر الفنان الإسرائيلي من أصول يمنية، زبون جولان، في تسجيل جديد لأغنية يا ليالي بعد مزج لحن الأغنية الأصلي مع الموسيقى اليهودية التي أشتهرت في مناطق شمال الشمال وتحديداً صعدة .

وأغنية (ياليالي.. ياليالي ) من كلمات الشاعر اليمني عبدالرحمن التاج ولحنها الفنان اليمني إبراهيم الطائفي.

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وكانت الأغنية حققت نجاحاً لافتاً في الانتشار السريع علی مستوی الوطن العربي وخصوصا خلال العام الماضي 2018 وتصدرت الأغاني الأكثر متابعة في منطقة الخليج العربي، بحسب إحصاءات يوتيوب.

هذه الشهرة الكبيرة لهذه الأغنية دفع بالعديد من الفنانين العربي إلى إعادة غنائها وترديدها، قبل أن يقوم الفنان العراقي الكبير بغنائها في أحدى حفلاته لتزيد من إنتشارها أكثر .

ويرى نقاد فنيون أن عذوبة اللحن وبساطة الكلمات المعبرة عن حالة العاشق المفارق ساهم في رواج الأغنية علی مستوی اليمن، بينما ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب في إيصالها إلی الجمهور العربي.