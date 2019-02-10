بالصورة.. "نيولوك" جديد لـ"محمد صلاح" بدون اللحية

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - ظهر محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وهداف ليفربول الإنجليزي بشكل جديد .
ظهر محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وهداف ليفربول الإنجليزي بشكل جديد صباح اليوم، الأحد.
ونشر صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة جديدة له بدون لحية للمرة الأولى منذ فترة طويلة.
وسجل صلاح هدفًا فى فوز ليفربول على بورنموث بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ26 للدوري الإنجليزي.
ونجح نجم ليفربول فى تعزيز حظوظه بالاحتفاظ بلقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي، بعدما رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 17 هدف، ليواصل تصدره ترتيب هدافي البريميرليج، يأتي خلفه الجابوني بير إيمريك أوبامينج نجم أرسنال 15 هدف، ثم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو 14 هدفًا.
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