قرار جديد من المحكمة بحق منى فاروق وشيما الحاج في قضية الفيديو الفاضح

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - قرار جديد من المحكمة بحق مني فاروق وشيما الحاج في قضية الفيديو الفاضح

قررت محكمة المعارضات بمدينة نصر، تجديد حبس كل من شيما الحاج، ومنى فاروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامهما بنشر فيديو فاضح مع مخرج شهير.

كانت نيابة أول مدينة نصر، بإشراف المستشار تامر العربى المحامى العام، أمرت بحبس شيما ومنى فاروق 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بانتشار مقاطع إباحية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الجنسية تظهر فيه الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج عاريتين تماما ويقمن بممارسة الشذوذ مع أحد الرجال، ونظرا لما تمثله هذة المقاطع من التحريض على الفسق والفجور وممارسة الشذوذ، تم تعقب المقاطع والتوصل للممثلتين وإلقاء القبض عليهما.

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تعليق من والدة منى فاروق على تجديد حبس ابنتها

رددت والدة الفنانة منى فاروق المتهمة في الاشتراك فى فيديو فعل فاضح: "أنا وراكي يا منى وأنا معاكي" ، وذلك خلال مغادرة ابنتها محكمة جنح مدينة نصر عقب تجديد حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت الفنانتان اعترفتا أمام النيابة العامة، أنهما اللتان ظهرتا في الفيديو الإباحي، المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يقال إنه مخرج شهير.

وأكدا أيضًا خلال التحقيقات، أنهما لم تعلما بأن المخرج يصورهما، وبعدها فوجئتا بانتشار تلك الفيديوهات عبر الإنترنت.

ووجهت لمنى فاروق شيما الحاج اتهامات بارتكاب فعل فاضح، والتحريض على الفسق، ونشر فيديوهات جنسية، وأمرت نيابة أول مدينة نصر، بحبس شيما الحاج ومنى فاروق 4 أيام على ذمة التحقيقات.