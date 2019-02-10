صابرين خليفة تحصد لقب ملكة جمال تونس لعام 2019.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حصدت الشابة صابرين خليفة 23 عامًا لقب ملكة جمال تونس لعام 2019 خلال مُسابقة الجمال الشهيرة بدورتها الـ 18، والتي أقيمت في أحد المسارح بالعاصمة التونسية.

صابرين وهي طالبة طب أسنان من ولاية المهدية، تشارك في عدد من الأعمال التطوعية الإنسانية، تهوى الرقص والرياضة والمسرح، وكانت حازت على لقب ملكة جمال مدينتها المهدية في عام 2018.

وعن فوزها باللقب عبرت صابرين عن سعادتها البالغة بهذه التجربة، وقدمت نصيحة لكل فتاة لديها الطموح في هذا المجال بأن تخوض التجربة ولا تتردد، وأضافت أن اللقب سيحفزها من أجل مشاريعها الإنسانية.

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وشارك في المسابقة 15 فتاة من مختلف المحافظات التونسية، فيما حصدت إنصاف الشايب من محافظة زغوان لقب الوصيفة الأولى، وحصدت راوية بن مسعود من محافظة توزر لقب الوصيفة الثانية، أما آية بن سلطانة من محافظة صفاقس فحصلت على لقب الوصيفة الثالثة.

يُشار إلى أن مسابقة ملكة جمال تونس تعتمد على 50% من تصويت الجمهور و5% من تصويت لجنة التحكيم، ويشترط أن تتقدم الفتيات من كافة المحافظات وأن تتراوح أعمارهن ما بين الـ 17 والـ 25، كما يجب أن يكنّ حاصلات على درجة البكالوريا وأن لا يقل طولهن عن 1.70.