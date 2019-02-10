شريهان تقف على المسرح السعودي بعد غياب 30 عامًا.. والفضل لتركي آل شيخ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفى الحساب الرسمي لهيئة الترفيه السعودية، على "تويتر"، بتعاقد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة مع الفنانة المصرية شريهان، لتقديم عروض مسرحية على أرض المملكة.

ونشر حساب هيئة الترفيه السعودية، مقطعًا ترويجيًا لعودة الفنانة شريهان للمسرح، مرفقًا بتعليق: "بعد توقف دام لأكثر من 30 سنة! تعود الفنانة شريهان للمسرح! وستُقدم 6 عروض مسرحية مخصصة للعائلات".

كان آل الشيخ اتفق مع شركة الإنتاج المصرية "العدل جروب" على تقديم ستة عروض مسرحية مخصصة للعائلات للفنانة شريهان، ضمن مهرجان الرياض خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من 2019، وفي جدة خلال شهري يونيو ويوليو من عام 2020.

ويعد آخر ظهور مسرحي للفنانة شريهان، كان في مسرحية "شارع محمد علي" أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وشارك في بطولتها الفنان الراحل فريد شوقي.

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ولازالت نجمة الفوازير المصرية التي ابتعدت عن الفن طوال الفترة الماضية لظروف مرضها، تتمتع بكامل رشاقتها ولياقتها، كما اعتاد الجمهور رؤيتها.

وظهر ذلك واضحًا، خلال حضورها حفل زفاف منذ 4 أشهر تقريبًا حين قدمت وصلة رقص على أنغام أغنية "ده لو اتساب" لعمرو دياب، وأثارت حينها جدلًا واسعًا.

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية قد وقع عددًا من مذكرات التفاهم مع نجوم مصريين وشركات إنتاج، تشتمل على إقامة مسرحيات وعروض سينمائية وحفلات غنائية بالمملكة، ومن أبرز الفنانين الذين تم التعاقد معهم يحيى الفخراني ومحمد هنيدي وأشرف عبد الباقي ومحمد سعد بالإضافة إلى الزعيم عادل إمام.