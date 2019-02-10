وفاة مُغنّي الراب الإنجليزي "كاديت" قبل ساعات قليلة من حفله!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُوفّي مُغنّي الراب الإنجليزي "كاديت" في الساعات الأولى من يوم أمس الجُمعة في حادثِ سيرٍ مُؤلم، حيث كان يركب سيارة أجرة من نوع "تويوتا بريوس" لونها فضّي، اصطدمت بسيارة من نوع "فوكسهول كومبو".

وإلى جانب كاديت، واسمه الحقيقي "بلين جونسون"، جُرح في الحادث 5 أشخاصٍ آخرين، نُقلوا على الفور إلى أقرب مُستشفى من مكان الاصطدام.

وكان كاديت في طريقه لإحياء حفل موسيقي في جامعة "كيل" الواقعة في ستافوردشيرد، وذلك بمُناسبة اتّحاد الطّلاب فيها، لكنّه وفي تمام الساعة الواحدة والنّصف من صباح يوم الجُمعة، فارق الحياة في منطقة بيتلي التي تبعد عن الجامعة 5 أميالٍ فقط.

وبعد هذا الحادث المؤلم، قالت عائلة المُغنّي عبر منشورٍ في إنستغرام: "نودّ نحنُ عائلة بلين كاميرون جونسون المعروف بكاديت أن نُشارككم أنباءً حزينة، بأنّه وفي ساعات الصّباح الباكر من التاسع من شهر فبراير 2019، تُوفّي كاديت وهو يركب التاكسي في طريقه لإحياء إحدى الحفلات".

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واستطردت قائلة: "وفي هذا الوقت، نُقدّر لكم صبركم، وسنُشارككم أيّة أنباءٍ نحصل عليها، ونشكركم مُقدّمًا على دعمكم".

يُذكر أنّ كاديت قد صعد سُلّم النجوميّة بدايةً عن طريق فيديوهاته التي كان ينشرها عبر يوتيوب والتي كان يُغنّي من خلالها بأسلوب الـ freestyle، ومن ثمّ أطلق ألبومه الأول عام 2016 بعنوان The Commitment، كما أنّه تصدّر العناوين بالحفلات التي أقامها، إلى جانب دعمه كُل من كربت وكونان في جولتهما الغنائية إلى جانب مُغني الرّاب من مانشستر "باغزي مالون"، وغالبًا ما كان يظهر بين الحين والآخر على راديو "بي بي سي ون إكسترا".