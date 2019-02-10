الفنانة رانيا فريد شوقي تواصل بروفات مسرحية "الملك لير"

تواصل النجمة رانيا فريد شوقي ، حاليا البروفات التحضيرية لمسرحية "الملك لير" بشكل مكثف على مسرح كايرو شو بمنطقة التجمع الخامس، تمهيدا لبدء العروض الخاصة بها خلال الفترة المقبلة.

وعبرت رانيا فريد شوقي ، عن سعادتها بالوقوف أمام النجم يحيي الفخراني في مسرحية "الملك لير"، مشيرة إلى أنها لم تتردد في الموافقة على المشاركة في العمل لعشقها الكبير للمسرح ، وحرصها على تقديم أعمال هادفة تمتع الجمهور. وأعربت رانيا عن أملها في أن تحظى مسرحية "الملك لير" على قبول واستحسان الجمهور ، لافتة إلى أنها تجسد خلال أحداث المسرحية شخصية الابنة الكبري للملك لير.

"الملك لير" من إنتاج مجدي الهواري وإخراج تامر كرم، وترجمة الدكتورة فاطمة موسى، وبطولة يحيي الفخراني،رانيا فريد شوقي،وريهام عبد الغفور في دور الابنة الوسطى للملك لير، ونهى عابدين في دور الابنة الصغرى،بالإضافة إلى محمد فراج وعباس أبو الحسن.

وتدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذي قرر أن يوزع أملاكه على بناته الثلاثة ولأن ابنته الصغرى لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شيء وتطردان والدهما الذي لا يجد الملاذ سوى لدى ابنته الصغرى.

من ناحية أخرى، تواصل رانيا فريد شوقي، تصوير مشاهدها الأخيرة في الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" في الديكور الخاص بها بمنطقة مصر الجديدة.

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وينتمي المسلسل لنوعية الدراما الاجتماعية التي تدور أحداثها في 60 حلقة ، ويشهد الجزء الثاني من العمل العديد من التطورات لشخصية "نيرة" التي تجسدها خلال أحداث العمل ، حيث تواجه العديد من المشكلات وتسعى لحلها والخروج من الأزمات المختلفة ، لافتة إلى أن العمل يتناول مشكلات داخل الأسرة بين الآباء والأبناء ، نظرا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي يطرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة المتوسطة والتحولات التي أصابتها.

"أبو العروسة" من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة رانيا فريد شوقي وسيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي.

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