شكرا لقرائتكم خبر عن أمل أبو شادى تهدى مدينة السينما مكتبة على أبو شادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد عبد الجليل رئيس المركز القومي للسينما أثناء كلمته بحفل ختام الدورة الـ 45 لمهرجان جمعية الفيلم أن المركز القومي للسينما سيتحمل كافة تكاليف الدورة المقبلة من مهرجان جمعية الفيلم، كما وعد أن يخرج المهرجان على أحسن وجه.

كما قام كل من الدكتور خالد عبد الجليل رئيس المركز القومي للسينما والأستاذ مسعد فودة نقيب المهن السينمائية والفنانة يسرا بتسليم الجوائز والتكريمات للفائزين بدورة المهرجان.

وتسلم الدكتور خالد عبد الجليل خلال الحفل درع تكريم المخرج كمال سليم رائد الواقعية للإحتفاظ به في مدينة السينما المقرر إقامته.

وخلال كلمته دعي عبد الجليل جميع السينمائيين للوقوف جنبآ إلى جنب للخروج بمشروع مدينة السينما التى تضم المتحف والسينماتيك والأرشيف السينمائي إلى النور سواء من خلال غرفة صناعة السينما أو نقابه المهن السينمائية.

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كما أكد عبد الجليل علي تكذيب كل الشائعات التي ترددت عن كون مدينة السينما جهه تسعي للاستيلاء علي المقتنيات بل إنها ستصبح جهة للحفاظ علي التراث السينمائي.

ومن جانبها أكدت "أمل أبو شادي" تدعيمها الكامل لكل ما ذكره رئيس المركز القومي للسينما، كما قامت بالإعلان عن إهداء مكتبة علي أبو شادي بالكامل لمدينة السينما.

كما قام الفنان جلال الشرقاوي بإهداء نسختين من كتاب تاريخ السينما المصرية بالعربي والفرنسي لجمعية الفيلم والجمعية أهدتهم لمدينة السينما كما تم أيضآ إهداء مكتبة المخرج أحمد راشد لمدينة السينما.