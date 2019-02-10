فيديو.. امبارح كان عمرى 15.. ليلى علوى فى أول ظهور سينمائى لها بالسبعينيات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت النجمة ليلى علوى، بأول ظهور سينمائى لها خلال مرحلة الطفولة فى السبعينيات، حيث نشرت صورها ومقطع فيديو أثناء مشاركتها بالغناء فى فيلم "من أجل الحياة"، بطولة الفنان الكبير رشدى أباظة، والفنانة الكبيرة شويكار، والذى عرض فى السينما لأول مرة فى 6 يونيو 1977. ليلى علوى، نشرت صور وفيديو من مشاركتها فى الفيلم، وكان عمرها فى ذلك الوقت 15 عامًا فقط، وتدور أحداث الفيلم حول فقد الطفلان أسامة، ولمياء، والديهما فى إحدى غارات النكسة، ويقعان فى أيدى المعلم شلاطة، الذى يحاول استغلالهما فى أعمال التسول من خلال تحويلهما إلى أصحاب عاهات، ثم يهرب الطفلان، ويجدهما عم حسن، الرجل الطيب الذى يساعدهما فى الوصول إلى أسرتهما. Advertisements

ليلى علوى فى أول ظهور سينمائى بالسبعينات

ليلى علوى فى فيلم من أجل الحياة

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