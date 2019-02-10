شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين ممازحا محمد صلاح بعد حلاقة ذقنه: الله على أخلاقك.. أنا كمان حلقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار النجم محمد صلاح، نجم نادى ليفربول الانجليزى، والمنتخب الوطنى لكرة القدم، ضجة كبيرة اليوم الأحد، بصورة جديدة، هذه الصورة لم تتعلق بكرة القدم، لكن الغريب بها أنها الظهور الأول لمحمد صلاح منذ فترة طويلة بدون ذقن.

"ذقن محمد صلاح" دفعت النجم الكوميدى الشاب أحمد أمين، لمزاحه، إذ أكد أنه ليس الوحيد الذى قام بحلاقة ذقنه، لكن مو صلاح انضم إليه، قائلا الشعار الشهير :"الله على أخلاقك".

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أحمد أمين

وقال أمين ممازحا "مو" :"صلاح حلق دقنه عشان مبقاش لوحدى اللى متغير، الله على أخلاقك و يارب ما تكون بتجهز لصلاح وشركاه، أمين وشركاه".