شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى الابنة الكبرى لـ"الملك لير" يحيى الفخرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النجمة رانيا فريد شوقي، البروفات التحضيرية لمسرحية "الملك لير" بشكل مكثف على مسرح كايرو شو بمنطقة التجمع الخامس، تمهيدا لبدء العروض الخاصة بها خلال الفترة المقبلة، حيث تجسد خلال أحداث المسرحية شخصية الابنة الكبري للملك لير.

وعبرت رانيا فريد شوقي عن سعادتها بالوقوف أمام النجم يحيي الفخراني في مسرحية "الملك لير"، مشيرة إلى أنها لم تتردد في الموافقة على المشاركة في العمل لعشقها الكبير للمسرح، وحرصها على تقديم أعمال هادفة تمتع الجمهور، متمنية أن تحظى مسرحية "الملك لير" بقبول واستحسان الجمهور.



رانيا فريد شوقى

"الملك لير" من إخراج تامر كرم، وترجمة الدكتورة فاطمة موسى، وبطولة يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي، وريهام عبد الغفور في دور الابنة الوسطى للملك لير، بالإضافة إلى محمد فراج وعباس أبو الحسن، وتدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذى قرر أن يوزع أملاكه على بناته الثلاثة ولأن ابنته الصغرى لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شيء وتطردان والدهما الذى لا يجد الملاذ سوى لدى ابنته الصغرى.

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ومن ناحية أخرى تواصل رانيا فريد شوقي، تصوير مشاهدها الأخيرة في الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" في الديكور الخاص بها بمنطقة مصر الجديدة، والعمل تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة رانيا فريد شوقي وسيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي.