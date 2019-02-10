شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرقابة: لا صحة لرفض أو منع فيلم للكاتب وحيد حامد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة ورئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية اندهاشه مما أثير حول منع أو تعطيل إصدار موافقة على سيناريو فيلم للكاتب وحيد حامد.
وأكد عبد الجليل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه لا توجد أى مشكلات أو اعتراض على مشروع السيناريو الذى تقدم به وحيد حامد للرقابة.
ولفت رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية إلى أن أخبارا بالمنع والرفض تم تداولها من قبل عن أفلام "الضيف ويوم الدين.. وغيرها" وفى النهاية عرضت هذه الأفلام، وعلق: "الموضوع مسألة وقت ليس إلا".
كان الكاتب وحيد حامد قد أعلن فى تصريحات إعلامية إنه عرض فيلما جديدا على الرقابة وحتى الآن لم يتلق الرد عليه وأن تلك هى المرة الأولى التى يتأخر له فيلم فى الرقابة ولا يعرف السبب، ووصف الأمر بالمزعج.
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