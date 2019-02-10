بالصور.. نضال الشافعي وأحمد زاهر في كواليس "زنزانة 7"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

نشر الفنان أحمد زاهر مجموعة من الصور عبر صفحته الشخصية بموقع "انستجرام" من كواليس فيلمه الجديد " زنزانة 7" الذي يقوم بتصوير حاليًا. وظهر "زاهر" في مجموعة من اللقطات المختلفة التي جمعته بالفنانة نضال الشافعي في الكواليس، ونالت الصور إعجاب الجمهور. وتدور أحداث الفيلم حول صراع بين أحمد زاهر، ونضال الشافعي، وعلا غانم حيث يتواجد النجمان داخل السجن.

زنزانة 7" من تأليف حسام موسى، ويشارك في بطولته علا غانم، ونضال الشافعي، ومدحت تيخة، وأحمد زاهر، وأحمد التهامي ومنة فضالي، وإيهاب فهمي، ومايا نصرى، وهو من إنتاج بلال صبري.

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