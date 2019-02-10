بالصور.. السلطانة هويام تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الخامس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي، الشهيرة في الوطن العربي بالسلطانة هويام، صورًا من حفل عيد ميلاد ابنتها الخامس، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهرت "هويام" في الصور وهي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في منزلها وعلقت بالإنجليزية على الصور:" عيد ميلاد ابنتي الوحيدة".

يذكر أن الفنانة مريم تلقت عرضًا للمشاركة في فيلم "لص بغداد" كضيفة شرف مع الفنان محمد عادل إمام، لكنها اعتذرت.