بالصور- بعد روبي ولقاء.. بطلة "سابع جار" بشعر قصير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للفنانة سارة عبد الرحمن بطلة مسلسل "سابع جار" في مهرجان "كليرمونت فيران" بفرنسا مع فريق عمل فيلم "لما فات عشرة". وظهرت سارة بـ "لوك" جديد بعد أن قصت شعرها "الجرسون" لتنضم إلى قائمة الفنانات اللاتي ظهرن بشعر قصير. ونعرض لكم في التقرير التالي أبرز الفنانات اللاتي ظهرن بإطلالة ذكورية مؤخرًا.. روبي ظهرت الفنانة روبي خلال الفترة الماضية بقصة شعر قصيرة للغاية، ولاقى "اللوك" الجديد إعجاب الجمهور. شيرين عبد الوهاب Advertisements انضمت المطربة شيرين عبد الوهاب إلى قائمة نجمات الشعر القصير، بعد أن ظهرت في حفلها الأخير بالكويت. ريهام عبد الغفور ظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور بلوك جديد وشعر قصير في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأخيرة. منة شلبي اعتادت الفنانة منة شلبي على الظهور خلال الفترة الأخيرة بشعر قصير، بعكس الشخصيات التي تقدمها في أحدا أعمالها لقاء الخميسي شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها بصورة لها ظهرت فيها بـ"نيولوك" وشعر قصير من صالون التجميل

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