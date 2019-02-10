رانيا فريد شوقي ابنة "الفخراني" في "الملك لير"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تقف الفنانة رانيا فريد شوقي من جديد أمام الفنان الكبير يحيى الفخراني، في مسرحية "الملك لير" والتي سيتم تقديمها على مسرح كايرو شو في التجمع الخامس، وتواصل رانيا البروفات التحضيرية، استعدادًا لبدء العروض الخاصة بها خلال الفترة المقبلة.

وعبرت رانيا في بيان صحفي عن سعادتها بالوقوف أمام الفخراني في مسرحية "الملك لير"، مؤكدة أنها لم تتردد في الموافقة على المشاركة في العمل لعشقها الكبير للمسرح، وحرصها على تقديم أعمال هادفة، متمنية أن تنال إعجاب الجمهور.

رانيا تجسد خلال أحداث المسرحية شخصية الابنة الكبري للملك لير.

"الملك لير" من إنتاج كايرو شو، وإخراج تامر كرم، وترجمة الدكتورة فاطمة موسى، وبطولة يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي، وريهام عبدالغفور في دور الابنة الوسطى للملك لير، ونهى عابدين في دور الابنة الصغرى، بالإضافة إلى محمد فراج وعباس أبو الحسن.

وتدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذي قرر أن يوزع أملاكه على ابنتيه الكبرى والوسطى، مستبعدًا ابنته الصغرى التي لم تنافقه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شيء وتطردان والدهما الذي لا يجد مأوى سوى لدى ابنته الصغرى.

من ناحية أخرى، تواصل رانيا فريد شوقي، تصوير مشاهدها الأخيرة في الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة".

"أبو العروسة" من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة رانيا فريد شوقي وسيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل وولاء الشريف ومحمود حجازي وكارولين عزمي.