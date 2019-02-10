بالصور- حفيد شفيق نور الدين يتسلم تكريمه من مهرجان جمعية الفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت إدارة مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ45، برئاسة مدير التصوير محمود عبدالسميع، على تكريم اسم الفنان القدير الراحل شفيق نور الدين، كونه رمزًا من من رموز رواد السينما.

وتسلم تكريم الفنان الراحل، حفيده النقيب إيهاب محمد شفيق نور الدين، والذي أعرب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن سعادته بتقدير جمعية الفيلم لمشوار جده الفني.

أقيم حفل الختام وتوزيع الجوائز مساء أمس السبت، في سينما محمد فريد بوسط البلد، وقدمته المذيعة بوسي شلبي، بحضور كوكبة من نجوم الفن، من بينهم "جلال الشرقاوي، يحيى الفخراني، محمود حميدة، يسرا وليلى علوي"، وتم نقل الحفل على الهواء مباشرة عبر قناة نايل سينما.

شفيق نور الدين ممثل قدير، وهو والد الفنان نبيل نور الدين، قدم عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية على خشبة المسرح، والسينما والتليفزيون، من أشهر أعماله، أفلام: "مراتي مدير عام"، "سيدة القصر"، "المومياء"، "معبودة الجماهير"، "أمير الدهاء"، "عدو المرأة"، ومسلسل "عيلة الدوغري". رحل شفيق عن عالمنا عام 1981.

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