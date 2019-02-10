نيابة مصر تأمر بضبط 4 متهمين جدد في قضية الفيديوهات الإباحية

في تطور مفاجئ لقضية “الفيديوهات الإباحية” التي أثارت ضجة كبيرة في مصر بطلتاها الممثلتان منى فاروق وشيما الحاج، أمرت النيابة المصرية بضبط 4 متورطين جدد في إطار التحقيق.

4 متهمين جدد في القضية

وكشفت تحقيقات النيابة التي جرت أمس السبت ، حسب وكالة “الشرق الأوسط” الرسمية، 3 ساعات، أن هناك 4 متهمين جدد في القضية. وأمرت نيابة مدينة نصر بضبطهم وإحضارهم إذ تبين من خلال التفريغ الأولي للمقاطع المصورة ظهور فتيات أخريات شاركن في التصوير مع مخرج شهير، وممارسة الأفعال الفاضحة، وأيضا مشاركة شخص آخر في تصوير بعض المقاطع. وأنكرت المتهمتان في التحقيقات جميع التهم المنسوبة إليهما، فيما طالب محاميهما بإخلاء سبيلهما بضمان محل إقامتهما.

تصويرهما كان جزءا من المزاح !

وأشار فريق الدفاع إلى أنهما لم ترتكبا أي أفعال فاضحة بحكم أنهما متزوجتان من المخرج الشهير المنسوب ظهوره في الفيديو، وأن تصويرهما كان جزءا من المزاح خلال العلاقة الحميمية، وأنه وعدهما بحذف هذه المقاطع، لكنه لم يفعل ذلك. وأوضحت المتهمتان أنهما فور انتشار الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي اتصلتا “بزوجهما” لاستيضاح الأمر، وعبرتا عن غضبهما مما حدث فوعدهما بحسن التصرف في هذا الأمر. كما أمرت النيابة بفحص عقدي الزواج العرفي المقدمين من المتهمتين، ومطابقتهما مع التوقيعات وكافة البصمات.