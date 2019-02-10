شيريهان والفيشاوى على مسرح الرياض فى أكتوبر ونوفمبر

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تعاقد المستشار تركي بن عبد المحسن آل شيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية مع المخرج مجدي الهواري لتقديم 6 عروض مسرحية منها "الملك لير" للنجمين يحيي الفخراني وفاروق الفيشاوي ، كما وقع مع شركة العدل جروب والمنتج جمال العدل لتقديم عروض مسرحية للنجمة شريهان وذلك ضمن مهرجان الرياض خلال شهريأكتوبر ونوفمبر من العام الجاري ، وفي جدة خلال شهري يونيو ويوليو العام المقبل 2020 .
وكان ال الشيخ قد وقع عددا من مذكرات التفاهم مع نجوم الفن في مصر بهدف تدعيم القطاع الترفيهي بالمملكة،وتم التعاقد مع النجم محمد هنيدي لتقديم 6
وعلي صعيد الحفلات الغنائية وقع المستشار مذكرات تفاهم مع النجوم هاني شاكر وعمرو دياب ومحمد حماقي لإقامة حفلات في اماكن مختلفة داخل المملكة .
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