شيريهان والفيشاوى على مسرح الرياض فى أكتوبر ونوفمبر

كتبت :دينا دياب

تعاقد المستشار تركي بن عبد المحسن آل شيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية مع المخرج مجدي الهواري لتقديم 6 عروض مسرحية منها "الملك لير" للنجمين يحيي الفخراني وفاروق الفيشاوي ، كما وقع مع شركة العدل جروب والمنتج جمال العدل لتقديم عروض مسرحية للنجمة شريهان وذلك ضمن مهرجان الرياض خلال شهري

أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري ، وفي جدة خلال شهري يونيو ويوليو العام المقبل 2020 .

وكان ال الشيخ قد وقع عددا من مذكرات التفاهم مع نجوم الفن في مصر بهدف تدعيم القطاع الترفيهي بالمملكة،وتم التعاقد مع النجم محمد هنيدي لتقديم 6

عروض لمسرحية "3 أيام في الساحل" في مناطق مختلفة من المملكة تبدأ من شهر مارس ، أما الفنان أشرف عبدالباقي فتم التعاقد معه لتقديم 4 عروض مسرحية لمسرحية "جريمة في المعادي" ، كما تم التعاقد مع النجم محمد سعد لتقديم عروض مسرحية أخرى .

وعلي صعيد الحفلات الغنائية وقع المستشار مذكرات تفاهم مع النجوم هاني شاكر وعمرو دياب ومحمد حماقي لإقامة حفلات في اماكن مختلفة داخل المملكة .