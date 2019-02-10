الإثنين.. مسرحية انت حر علي مسرح رومانس في الليلة الربعة لمهرجان الساحر

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يستضيف مسرح رومانس فرقة فكرة لتقديم العرض المسرحي "انت حر"، ضمن فعاليات الليلة الرابعة من مهرجان الساحر، وذلك يوم غدًا الأثنين في تمام الساعة الخامسة مساءً.
يشار إلي أن المسرحية من تاليف الكاتب الكبير لينين الرملي، درما تورج محمدشوقي، تصميم استعراضات عبدالله أحمد، سينوغرافيا و إخراج محمد شريف.
يذكر أن مسرحية "أنت حر"، تدور في إطار كوميدي، وتتناول الأزمات العامة التي يعيشها الإنسان فيما يخص الحريات، كالتعبير عن سياسة المجتمع أو حرية الإنسان في ممارساته وما يخضع له من تحكمات خلال حياته.
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