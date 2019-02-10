الليلة.. عرض زهرة الصبار بحضور جميع أبطاله في الكاثوليكي للسينما

يعرض المركز الكاثوليكى للسينما، الليلة، فيلم (زهرة الصبار) ضمن فعاليات الدورة ٦٧ من المهرجان الكاثوليكى للسينما، يليه ندوة بحضور جميع أبطال العمل وصناعه، ويديرها الكاتبالصحفى والناقد، هانى سامى.
فيلم (زهرة الصبار) بطولة مروان العزب، عالية عبدالرءوف، زكى فطين عبدالوهاب، منحة البطراوى، سلمى سامى،
يذكر أن فيلم (زهرة الصبار) حصل على العديد من الجوائز من خارج وداخل مصر آخرها، أمس السبت، من جمعية الفيلم، حيث حصلت عالية عبدالرءوف على جائزة أفضل ممثلة دور ثان.
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