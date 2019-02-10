الليلة.. عرض زهرة الصبار بحضور جميع أبطاله في الكاثوليكي للسينما

كتبت- دينا دياب

يعرض المركز الكاثوليكى للسينما، الليلة، فيلم (زهرة الصبار) ضمن فعاليات الدورة ٦٧ من المهرجان الكاثوليكى للسينما، يليه ندوة بحضور جميع أبطال العمل وصناعه، ويديرها الكاتب

الصحفى والناقد، هانى سامى.

فيلم (زهرة الصبار) بطولة مروان العزب، عالية عبدالرءوف، زكى فطين عبدالوهاب، منحة البطراوى، سلمى سامى،

تأليف وإخراج هالة القوصى.

يذكر أن فيلم (زهرة الصبار) حصل على العديد من الجوائز من خارج وداخل مصر آخرها، أمس السبت، من جمعية الفيلم، حيث حصلت عالية عبدالرءوف على جائزة أفضل ممثلة دور ثان.