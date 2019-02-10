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عمرو الليثي وخالد ذكيكتبت - إيمان العوضي :
يستضيف الإعلامى الدكتور عمرو الليثى، الفنان القدير خالد زكى، فى أمسية فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس" على شاشة النهار الفضائية، مساء غدًا الاثنين، في تمام الساعة العاشرة.
يكشف الفنان خالد زكي، خلال الحلقة أسرار خاصة تذاع
كما يتطرق الحوار إلى أبرز المحطات الفنية فى حياته ومشواره الفنى بداية من حصوله على
والجدير بالذكر أن خالد زكي، لمع نجمه فى التليفزيون من خلال العديد من المسلسلات الناجحة منها "الدوائر المغلقة، زمن الأقوياء، والشهد والدموع"، وأفلام مثل "طباخ الريس، فتح عينيك، السفارة في العمارة".
كانت هذه تفاصيل خبر الاثنين.. خالد زكي يكشف أسراره لـ عمرو الليثي في واحد من الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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