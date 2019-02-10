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الاثنين.. خالد زكي يكشف أسراره لـ عمرو الليثي في واحد من الناس

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عمرو الليثي وخالد ذكي
كتبت - إيمان العوضي :

يستضيف الإعلامى الدكتور عمرو الليثى، الفنان القدير خالد زكى، فى أمسية فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس" على شاشة النهار الفضائية، مساء غدًا الاثنين، في تمام الساعة العاشرة.
يكشف الفنان خالد زكي، خلال الحلقة أسرار خاصة تذاع

لأول مرة عن مسيرته المهنية وحياته العائلية وعلاقته بزوجته ووالدته وأبنائه في حوار جريء ومختلف.
كما يتطرق الحوار إلى أبرز المحطات الفنية فى حياته ومشواره الفنى بداية من حصوله على

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بكالوريوس الفنون المسرحية، ثم عمله كممثل فى السينما والمسرح، ومشاركته في العديد من الأعمال الدرامية سواء المسلسلات أو الأفلام.
والجدير بالذكر أن خالد زكي، لمع نجمه فى التليفزيون من خلال العديد من المسلسلات الناجحة منها "الدوائر المغلقة، زمن الأقوياء، والشهد والدموع"، وأفلام مثل "طباخ الريس، فتح عينيك، السفارة في العمارة".
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