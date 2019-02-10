خاص وبالصور- رضا وفادي شربل والمقّلد الياس منصور معا في حفل واحدخاص الفن – هذه حقيقة وفاة أنطوانيت...

ميرنا وليد - بيروت - احيا ​الفنان رضا​ حفلا ساهرا في احد المطاعم في طبرجا تكلل بالنجاح نظرا للحضور الكبير الذي حضر طالبا جرعة طرب خفيفة وبسمة وفرحة كبيرة ، بدأت السهرة مع الكوميدي ​فادي شربل​ والممثلة جوانا كركري مقدمين فقرة كوميدية خاصة بعيد الحب الى ان اعتلى المقّلد ​الياس منصور​ الذي قّدم وصلة غنائية بلباس ملكة الاحساس وبعدها لشمس الاغنية نجوى كرم ناثرا على المسرح جو من المرح والضحك

على المسرح قّدم الفنان رضا اجمل الاغاني الطربية بالاضافة الى اغنيته الجديدة بخاطرك املا ان تكون ولادة الحكومة خيرا على البلد وشعبه , في كلمة خاصة معه اكّد ان هناك جولة فنية في دبي سترافقها العديد من الحفلات كما وهناك عملا منفردا جديدا وعن الوضع السياسي قال انه كما هو ولم يتغيّر شيء بل فقط تبدّلت مراكز الوزراء .

بدوره فادي شربل صرح لموقع الفن ان هناك مسلسل كوميدي جديد سيبدا تصويره قريبا على شاشة لبنانية كما وهناك مسرح قريب ايضا في لبنان.