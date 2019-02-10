خاص الفن- جوزيف عطية يتحضر لـ 7 اغنيات جديدة فهل يصدر الألبوم؟

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 ان الفنان ​جوزيف عطية​ يضع حاليا اللمسات الاخيرة على سبعة اغنيات جديدة يعمل عليها منذ فترة وهو حاليا مع شركة الانتاج يختطان للاستراتيجية التي سيعتمدانها لاصدر هذه الاغنيات ولم يقرر جوزيف بعد ما اذا كانت ستصدر هذه الاغنيات منفردة كل فترة ام في ألبوم واحد يجمعها.

وكان قد طرح الفنان ​جوزيف عطية​ أغنيته الجديدة "​بعيوني​"، عبر احد التطبيقات الموسيقية.

هذه الأغنية الّتي يحتفي فيها عطية بالحبيبة ومن خلالها بكل النساء، تأتي قبيل عيد الحبّ حاملة إيقاعات الفرح وكلمات الغزل، وفي كل جملة منها دلال للمرأة.

وقام عطية بتجربة مختلفة عبر هذه الأغنية، حيث تم إصدارها بنسختَي الـ(acoustic) والـ(dance). وللمرّة الأولى سيختار المستمعون أياً من النسختين سيرافقها فيديو كليب. فالنسخة الّتي تنال العدد الأكبر من الاستماعات مباشرة بعد ليلة عيد الحب، هي التي ستُبَثّ لاحقاً على طريقة فيديو كليب كان قد صوّره في ​إيطاليا​، تحت إدارة المخرج ​جاد شويري​.

الأغنية من كلمات ​عامر لاوند​، ألحان ​علي حسون​، والنسختان من توزيع ​عمر صباغ​.