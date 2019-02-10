خاص الفن- هل تنجح نجوم ريكوردز في خطف تامر حسني من روتانا؟

ميرنا وليد - بيروت - حتى هذه اللحظة لم يتعاقد الفنان تامر حسني مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بشكل رسمي لطرح البومه المقبل وقد علم موقع الخليج 365 بأن هناك مفاوضات أيضا بينه وبين شركة نجوم ريكوردز التي تسعى لضم تامر إلى الشركة بعد انتهاء تعاقدات كل من الفنان محمد حماقي والفنانة شيرين عبد الوهاب وهو ما جعل الشركة تبحث عن نجم كبير بحجمهما للرهان عليه في الفترة المقبلة.
حتى الآن لم يعط تامر كلمة لأي من الشركتين لإنشغاله بتصوير فيلمه الجديد "كل سنة وانت طيب" مع المخرج سعيد الماروق.
وكان تامر قد طرح آخر ألبوماته "عيش بشوقك" العام الماضي 2018 واستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا.
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